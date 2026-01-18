Spari al Rione Sanità, esplode la rabbia dei genitori: “Fatemi vedere mio figlio”

PUBBLICITÀ

Tensione questa mattina all’ospedale Vecchio Pellegrini dove sono stati trasportati i due giovani, di 19 e 20 anni, Raffaele Pillo e Antonio Martusciello, feriti questa notte al Rione Sanità, uno colpito al braccio e l’altro al petto.”Fatemi vedere mio figlio, fateci sapere sue notizie, vogliamo capire come sta”, il grido della mamma di uno dei due. Anche gli altri parenti hanno avanzato la stessa richiesta, con la polizia della Squadra Mobile e della Questura che hanno tentato di tranquillizzare i presenti per non intralciare l’andamento dell’ospedale. “Non sappiamo nulla, siamo dalle 3 di notte qui ma non abbiamo notizie”, si limitano a dire a InterNapoli alcuni altri cari dei feriti che, con la faccia stanca e lo sguardo basso in attesa di comunicazioni da parte dei medici, chiedono al cronista di non andare oltre nella conversazione (con la richiesta ovviamente accolta). Al nosocomio della Pignasecca oltre al viavai di auto delle forze dell’ordine a presidio dell’ospedale sono arrivati anche gli inquirenti per chiarire la dinamica dei fatti e il movente dietro la sparatoria di questa notte.