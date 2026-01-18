PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaSpari al Rione Sanità, esplode la rabbia dei genitori: "Fatemi vedere mio...
Senza categoria

Spari al Rione Sanità, esplode la rabbia dei genitori: “Fatemi vedere mio figlio”

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Tensione questa mattina all’ospedale Vecchio Pellegrini dove sono stati trasportati i due giovani, di 19 e 20 anni, Raffaele Pillo e Antonio Martusciello, feriti questa notte al Rione Sanità, uno colpito al braccio e l’altro al petto.”Fatemi vedere mio figlio, fateci sapere sue notizie, vogliamo capire come sta”, il grido della mamma  di uno dei due. Anche gli altri parenti hanno avanzato la stessa richiesta, con la polizia della Squadra Mobile e della Questura che hanno tentato di tranquillizzare i presenti per non intralciare l’andamento dell’ospedale. “Non sappiamo nulla, siamo dalle 3 di notte qui ma non abbiamo notizie”, si limitano a dire a InterNapoli alcuni altri cari dei feriti che, con la faccia stanca e lo sguardo basso in attesa di comunicazioni da parte dei medici, chiedono al cronista di non andare oltre nella conversazione (con la richiesta ovviamente accolta).  Al nosocomio della Pignasecca oltre al viavai di auto delle forze dell’ordine a presidio dell’ospedale sono arrivati anche gli inquirenti per chiarire la dinamica dei fatti e il movente dietro la sparatoria di questa notte.

 

PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati