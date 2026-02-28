PUBBLICITÀ
Spari dopo la lite a Ponticelli, due minori feriti nella notte

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Sarebbe riconducibile a una lite tra giovanissimi, avvenuta nella notte a Napoli, il ferimento di due ragazzi di 17 anni medicati dai sanitari dell’Ospedale del Mare di Ponticelli. I due hanno riportato ferite non gravi da colpi d’arma da fuoco rispettivamente alla gamba e al braccio.

Agli agenti del commissariato di Ponticelli intervenuti dopo una segnalazione dell’ospedale, hanno riferito di essere stati feriti al culmine di una lite: erano in auto in via Ponte dei Francesi, quando hanno litigato con i passeggeri di un’altra vettura dalla quale, a un certo punto, sono partiti colpi di pistola. Per fare piena luce sulla vicenda sono ora in corso indagini da parte del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile.

