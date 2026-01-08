PUBBLICITÀ
Sparo contro la Procura di Napoli, il Pg: “Fatto grave: indagini in corso”

Sparo contro la Procura di Napoli, il Pg: "Fatto grave: indagini in corso"
“Il grave e spiacevole fatto accaduto è oggetto di approfondita verifica da parte degli organi investigativi e dell’autorità giudiziaria competenti, nei quali ripongo assoluta fiducia e ai quali è assicurata la piena collaborazione della Procura Generale”. Ha detto il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro, sul colpo d’arma da fuoco esploso contro gli uffici della Procura generale e trovato a terra lo scorso 2 gennaio.

“L’attività dell’Ufficio prosegue – assicura il procuratore Policastro – con la consueta continuità e serenità nel rigoroso adempimento delle funzioni istituzionali affidate alla Procura Generale”.

Spari contro il Tribunale a Napoli, proiettile contro gli uffici della Procura Generale

