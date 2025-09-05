Squalificato il portiere aggredito dal papà di un avversario: è stato lui a provocare la rissa

PUBBLICITÀ

È stato squalificato per un anno dalla giustizia sportiva il giovane portiere di 13 anni coinvolto in una rissa al termine di una partita di calcio giovanile, durante un torneo tra le squadre Volpiano Pianese e Carmagnola, disputata a Collegno, in provincia di Torino.

Nonostante il giovane portiere sia stato vittima di un’aggressione da parte di un adulto, la giudice sportiva Roberta Lapa, della Lega Nazionale Dilettanti, ha, dunque, disposto una squalifica di dodici mesi, fino a settembre 2026. La motivazione fa riferimento alla “gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport”.

Il giudice sportivo ha ritenuto il ragazzo responsabile di aver “innescato la rissa” scoppiata sul campo al termine dell’incontro, episodio che ha visto il coinvolgimento di giocatori, genitori e dirigenti delle due squadre.

L’aggressione e la dinamica della rissa

Durante il parapiglia, il giovane portiere è stato aggredito fisicamente dal padre di un avversario. L’uomo, intervenuto in campo, avrebbe colpito il ragazzo dopo un presunto fallo subito dal figlio. A causa dell’aggressione, il tredicenne ha riportato varie fratture. Quelle al volto sarebbero dovute ai colpi ricevuti dall’uomo, accorso dagli spalti in difesa del figlio. Stando al video diffuso in rete da una persona presenta tra il pubblico, l’aggressore non avrebbe, invece, responsabilità nella rottura del malleolo del portiere, con ogni probabilità frutturatosi in seguito ai calci con i quali lo stesso portiere avrebbe colpito gli avversari durante la rissa.

“Mi scuso, ma quel ragazzo ha colpito mio figlio”, ha dichiarato il genitore coinvolto, difendendo la propria condotta. Il suo legale, l’avvocata Beatrice Rinaudo, ha sottolineato come l’aggressione sia avvenuta in seguito a un presunto comportamento violento da parte del portiere: “Il mio assistito è estremamente dispiaciuto. Tuttavia, tutta questa vicenda nasce da un’aggressione attuata dal ragazzino ai danni del figlio del mio assistito”.