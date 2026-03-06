Stasera c’è Napoli-Torino, la decisione di Conte su McT, Anguissa, Lobotka e KdB

PUBBLICITÀ

Brutte notizie per il Napoli a poche ore dalla sfida contro il Torino allo stadio Maradona. Antonio Conte dovrà infatti fare a meno di due pedine importanti del centrocampo: Stanislav Lobotka e Scott McTominay non saranno convocati per la gara di questa sera.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il pessimismo che circolava nelle ultime ore ha trovato conferma definitiva. Lobotka non ha ancora smaltito completamente il sovraccarico muscolare accusato dopo la partita contro il Verona e lo staff tecnico ha preferito non correre rischi.

Situazione simile anche per McTominay. L’ex Manchester United continua ad avvertire dolore al gluteo durante gli allenamenti e per questo motivo Conte ha deciso di lasciarlo fuori dalla lista dei convocati.

Arrivano però anche alcune notizie positive per gli azzurri. Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne torneranno tra i convocati per la sfida contro il Torino. I due centrocampisti saranno a disposizione dell’allenatore ma, almeno inizialmente, dovrebbero partire dalla panchina.

La loro presenza rappresenta comunque un segnale importante per Conte, che potrà contare su due alternative di qualità nel corso della partita.