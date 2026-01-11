Stellini a DAZN: “Abbiamo dimostrato di valere il titolo dell’anno scorso”

PUBBLICITÀ

Nel post partita di Inter-Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN il vice Stellini, dato che Conte ha preferito non presenziare: “non mi soffermo sul rigore, anche perché veniamo da una settimana complicata sotto questo punto di vista. Prestazione e reazione ottima della squadra dopo il rigore che ci da fiducia e forza. In un campo difficile abbiamo dimostrato di valere il titolo dell’anno scorso. C’è grande soddisfazione per la reazione. Non abbiamo visto il rigore ma la nostra era una reazione per il gol, dovremmo riavvolgere il nastro ma non abbiamo voglia di farlo. Il mister quando viene espulso spesso non viene ai microfoni, speriamo non accadrà più e siamo tutti felici (ride ndr.). Siamo in un ottimo momento fisico, nonostante non abbiamo tante rotazioni. Bisogna avere pazienza per avere un impatto fisico maggiore, ma comunque nonostante ciò stasera abbiamo rimontato due volte l’Inter e anche chi è entrato ha convinto da subito. Su Hojlund? Lui è arrivato quando già era tutto iniziato, ha messo una grande disponibilità e umiltà, è il primo che vuole migliorarsi e diventare un attaccante completo. Ha tanta strada da fare ma ci sta levando tante soddisfazioni.”