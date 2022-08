Stesa a Scampia, spari contro un circoletto in via Ghisleri

Una stesa o un avvertimento. Queste le piste seguite in merito all’episodio avvenuto ieri sera verso le 21.30 a Scampia. Qui i carabinieri della stazione Napoli-Scampia mentre percorrevano via Anna Maria Ortese hanno udito il tipico rumore di colpi d’arma da fuoco provenire da quelle parti. Le immediate indagini hanno permesso di accertare che poco prima ignoti avevano sparato nei pressi di un circoletto a via Ghisleri. Rinvenute e sequestrate tre ogive deformate. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Scampia e del Nucleo Operativo della compagnia Stella. Ancora da capire se l’episodio possa avere un qualche legame con l’ordigno rudimentale fatto esplodere alcune settimane fa nei pressi del lotto T/A (leggi qui l’articolo). In quell’occasione i danni hanno riguardato, soprattutto, il portone d’ingresso del palazzo e una porta a vetri di un’abitazione posta al primo piano. A posizionare la bomba sarebbero stati due soggetti che, dopo aver dato fuoco alla miccia, si sarebbero dileguati in sella a uno scooter. La zona è particolarmente nota per l’influenza del clan Notturno.