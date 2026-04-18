“Stiamo indagando sulla rapina al Vomero” allarme a Napoli per la nuova truffa

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Pare stia prendendo piede la truffa della rapina in banca. Ieri pomeriggio un individuo, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, ha contattato telefonicamente una signora di Posillipo. L’uomo ha riferito alla donna di essere impegnato nelle indagini relative alla rapina avvenuta a Piazza medaglie d’oro nell’Istituto bancario Credit agricole. Voleva sapere se la vittima avesse in casa gioielli e contanti. Il tutto è avvenuto tramite lo spoofing e quindi sullo smartphone della donna compariva il numero della Stazione Carabinieri. Fortunatamente la vittima ha interrotto la telefonata con l’interlocutore. Mentre parlava con lui, infatti, ha chiamato il 112 con un altro telefono e la Centrale Operativa le ha riferito che nessuno la stesse chiamando.