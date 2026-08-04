Stop agli affari dei clan: fermate 5 ditte tra Mugnano, Villaricca e Napoli

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Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato cinque provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante imprese operanti sul territorio provinciale. L’obiettivo è quello di prevenire e neutralizzare tempestivamente ogni rischio di condizionamento mafioso sulle attività economiche e produttive locali. Le imprese colpite dai provvedimenti hanno sede legale nei comuni di Mugnano di Napoli, Villaricca, San Paolo Bel Sito e Napoli.

I settori economici in cui operano le società interessate risultano particolarmente diversificati trattandosi del settore edile, della fabbricazione di calzature, del noleggio di attrezzature e attività di intrattenimento, del commercio al dettaglio di vestiario, della coltivazione di alberi da frutta.

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L’adozione di queste misure, ricorda la Prefettura, si inserisce in un più ampio e coordinato quadro di interventi volto a garantire la sicurezza e la trasparenza del mercato, perseguiti grazie a un costante raccordo istituzionale tra la Prefettura, l’Autorità Giudiziaria e le forze di polizia.