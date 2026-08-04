Liberata la salma di Luigi Esposito, decisa la data dei funerali

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È stata liberata la salma di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista di 53 anni trovato morto carbonizzato all’alba di domenica 19 luglio in un terreno alla periferia di Eboli.

Dopo il via libera dell’autorità giudiziaria, è stata fissata la data dell’ultimo saluto. I funerali saranno celebrati giovedì alle ore 11 a Nocera Superiore, dove familiari, amici, colleghi e cittadini potranno rendere omaggio al giornalista.

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Sull’omicidio proseguono intanto le indagini della magistratura e delle forze dell’ordine. Per il delitto è attualmente detenuto nel carcere di Salerno il 26enne tunisino Ridha Rahmouni, accusato dell’omicidio del 53enne. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire con precisione il movente e le fasi che hanno preceduto il tragico ritrovamento del corpo.

La vicenda ha profondamente colpito il mondo dell’informazione e l’intera comunità, ancora sotto shock per la morte del giornalista.