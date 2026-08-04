Truffa del finto carabiniere a Ischia, 32enne fermato al porto di Napoli

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Un 32enne è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ischia, guidati dal capitano Giuseppe Giangrande, perché ritenuto l’autore del tentativo di truffa del “finto carabiniere” messo in atto la sera del 1° agosto a Lacco Ameno ai danni di un’anziana 77enne. Determinante si è rivelato il tempestivo intervento dei militari, che ha costretto il presunto truffatore alla fuga. Nella precipitosa corsa l’uomo ha lasciato uno zaino contenente alcuni indumenti, elemento che ha fornito un primo importante spunto investigativo.

Incastrato dai vestiti all’imbarco su un traghetto diretto a Napoli

L’immediata analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona ha consentito ai carabinieri di ricostruire l’abbigliamento indossato dal sospettato e il percorso seguito fino all’imbarco su un traghetto diretto a Napoli. Grazie al rapido coordinamento tra i militari della Compagnia di Ischia e i colleghi del Comando di Napoli, il 32enne napoletano è stato intercettato allo sbarco nel capoluogo dai carabinieri della Stazione Napoli Scali Marittimi.

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Durante la perquisizione sono stati sequestrati due smartphone in suo uso, all’interno dei quali sono stati trovati messaggi vocali scambiati con il presunto complice che svolgeva il ruolo di “telefonista”, oltre all’indirizzo della vittima salvato su Google Maps. Gli elementi raccolti hanno portato al deferimento dell’uomo all’autorità giudiziaria.