Sprofonda strada ai Camaldoli, evacuate 2 famiglie: interrotti collegamenti con la zona ospedaliera

Due famiglie sgomberate questo pomeriggio dalle loro abitazioni in via Nazareth, nella frazione Camaldoli, a causa di uno sprofondamento stradale. Si tratta di una delle arterie maggiormente a rischio cedimento, già avvenute in diverse occasioni in passato.

Gli interventi e l’evacuazione delle famiglie

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del Fuoco, della società Abc e della Protezione Civile per garantire la sicurezza dell’area. Nelle prossime ore partiranno gli approfondimenti per comprendere cosa abbia determinato il cedimento del tratto di via Nazareth, fondamentale sondo di collegamento tra l’area collinare, la città di Marano e la zona ospedaliera che ora risulta paralizzata dal traffico.

Due le famiglie evacuate da altrettanti stabili, una misura adottata a scopo precauzionale. Sul posto anche il consigliere comunale Carlo Migliaccio, presidente della commissione ambiente e i consiglieri dell’Ottava Municipalità Salvatore Passaro e Francesco Ruggiero.

La situazione è in divenire e si capirà nelle prossime ore l’entità dei danni. L’obiettivo è di riaprire almeno parte della carreggiata per alleggerire il peso del traffico nell’area.