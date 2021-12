Calcetto e palestra solo col Super Green Pass, nuove regole in vigore dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio il Super Green Pass (quello per vaccinati e guariti) sarà obbligatorio per molte attività sportive. Tra queste anche la frequentazione di piscine, palestre, centri sportivi e spogliatoi. Oltre ad essere vigente negli stadi, dunque, la normativa si estende anche ad altri ambiti dello sport. Esclusi dall’obbligo gli under 12 e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

E’ questo quanto previsto dal Decreto Festività varato dal Governo lo scorso 23 dicembre e che diventerà ufficiale – come detto – il prossimo 10 gennaio. Ai non vaccinati non sarà più dunque possibile accedere a piscine, palestre e centri sportivi come quelli per il calcetto; anche a coloro i quali avessero un test negativo (cosa che era consentita invece fino ad adesso).

Falsi Super Green Pass venduti a 500 euro, blitz della Finanza: oscurati 17 canali social

Falsi Green Pass: i finanzieri di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, con il quale è stato disposto l’oscuramento di 17 canali di un’applicazione di messaggistica istantanea contenenti annunci di vendita di falsi green pass.

Nel corso di attività di monitoraggio della rete e dei social network, i militari hanno individuato 8 canali pubblici e 9 profili privati su cui erano proposte in vendita false certificazioni verdi Covid-19 a un prezzo compreso tra 100 e 500 euro, in alcuni casi da versare a mezzo di criptovalute.

Secondo le indicazioni riportate sulle pagine, i green pass venivano forniti sia nel formato digitale che cartaceo, anche nella modalità ‘‘Super Green Pass”, per il quale è richiesta la vaccinazione. Tutti i documenti sarebbero stati muniti di QR Code idoneo a superare i controlli.

Venivano pubblicizzati anche particolari sconti commerciali in caso di acquisto di più attestati, come la formula del ”pacchetto famiglia”, ed era ”garantita” la piena affidabilità ed efficacia delle certificazioni, nonché un ”servizio di assistenza” in caso di problemi.

Gli approfondimenti hanno permesso di accertare che almeno 140.000 utenti si sono collegati ai canali ora oscurati al fine di ottenere informazioni o le false certificazioni.