Weekend del 2 novembre, arrivano i divieti per la zona del cimitero di Poggioreale

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In previsione del notevole afflusso di persone ai cimiteri di Poggioreale in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio Viabilità e Traffico del Comune ha predisposto una disciplina temporanea della circolazione nella zona che sarà in vigore nel prossimo fine settimana 31 ottobre e 1 novembre – e lunedì 2 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 13.30, e comunque fino a cessate esigenze.

Il dispositivo per il weekend di Ognissanti e 2 Novembre

Il divieto di sosta con rimozione forzata in largo Santa Maria del Pianto, via Santa Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria del Pianto e l’intersezione con via Michele Parise;

una corsia per la manovra d’inversione del senso di marcia, riservata ai veicoli ANM all’intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo, all’altezza dell’aiuola triangolare;

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Due aree riservate allo stazionamento dei mezzi di trasporto pubblico di linea urbana in via Santa Maria del Pianto;

il divieto di transito veicolare in via Santa Maria del Pianto, nel tratto compreso da largo Santa Maria del Pianto fino all’intersezione con via del Riposo;

Senso unico di circolazione in via Santa Maria del Pianto, dalla confluenza di via del Riposo fino all’intersezione con via Stadera;

Senso unico di circolazione in via del Riposo da largo Santa Maria del Pianto fino alla confluenza con via Santa Maria del Pianto;

Il senso unico di circolazione in viale Umberto Maddalena da largo Santa Maria del Pianto fino all’intersezione con via Oreste Salomone e con l’uscita 3 (direzione autostrade) della Tangenziale di Napoli;

Il divieto di transito veicolare in via Santa Maria del Pianto, nel tratto compreso da largo Santa Maria del Pianto fino all’intersezione con via del Riposo;

il divieto di transito veicolare in via De Giaxa, nel tratto compreso dal civico 5 (Comando di Polizia Locale) all’intersezione con viale Umberto Maddalena;

l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli circolanti in via Filippo Maria Briganti che si immettono su viale Umberto Maddalena;

il divieto di svolta a destra su viale Umberto Maddalena, in direzione di largo Santa Maria del Pianto, per i veicoli circolanti in Calata Capodichino e in piazza Di Vittorio;

il divieto di transito agli autoveicoli di trasporto merci in via Santa Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria del Pianto e l’intersezione con via Michele Parise;

la chiusura dell’ingresso da via Masoni della rampa di accesso alla Perimetrale di Scampia.

Divieti di transito e sensi unici di circolazione previsti dal piano non riguarderanno autobus in servizio di linea urbana, autovetture del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, veicoli

della Protezione Civile, auto funebri e veicoli che trasportano diversamente abili muniti del relativo contrassegno.