HomeAttualità e SocietàWeekend del 2 novembre, arrivano i divieti per la zona del cimitero...
Attualità e Società

Weekend del 2 novembre, arrivano i divieti per la zona del cimitero di Poggioreale

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Cimitero di Poggioreale, ordinanza viabilità per la commemorazione dei defunti
Cimitero di Poggioreale, ordinanza viabilità per la commemorazione dei defunti
PUBBLICITÀ

In previsione del notevole afflusso di persone ai cimiteri di Poggioreale in occasione della commemorazione dei defunti, il Servizio Viabilità e Traffico del Comune ha predisposto una disciplina temporanea della circolazione nella zona che sarà in vigore nel prossimo fine settimana 31 ottobre e 1 novembre – e lunedì 2 novembre, dalle ore 7.00 alle ore 13.30, e comunque fino a cessate esigenze.

Il dispositivo per il weekend di Ognissanti e 2 Novembre

Il divieto di sosta con rimozione forzata in largo Santa Maria del Pianto, via Santa Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria del Pianto e l’intersezione con via Michele Parise;
una corsia per la manovra d’inversione del senso di marcia, riservata ai veicoli ANM all’intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo, all’altezza dell’aiuola triangolare;

PUBBLICITÀ

Due aree riservate allo stazionamento dei mezzi di trasporto pubblico di linea urbana in via Santa Maria del Pianto;
il divieto di transito veicolare in via Santa Maria del Pianto, nel tratto compreso da largo Santa Maria del Pianto fino all’intersezione con via del Riposo;

Senso unico di circolazione in via Santa Maria del Pianto, dalla confluenza di via del Riposo fino all’intersezione con via Stadera;

Senso unico di circolazione in via del Riposo da largo Santa Maria del Pianto fino alla confluenza con via Santa Maria del Pianto;

Il senso unico di circolazione in viale Umberto Maddalena da largo Santa Maria del Pianto fino all’intersezione con via Oreste Salomone e con l’uscita 3 (direzione autostrade) della Tangenziale di Napoli;

Il divieto di transito veicolare in via Santa Maria del Pianto, nel tratto compreso da largo Santa Maria del Pianto fino all’intersezione con via del Riposo;

il divieto di transito veicolare in via De Giaxa, nel tratto compreso dal civico 5 (Comando di Polizia Locale) all’intersezione con viale Umberto Maddalena;

l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli circolanti in via Filippo Maria Briganti che si immettono su viale Umberto Maddalena;

il divieto di svolta a destra su viale Umberto Maddalena, in direzione di largo Santa Maria del Pianto, per i veicoli circolanti in Calata Capodichino e in piazza Di Vittorio;

il divieto di transito agli autoveicoli di trasporto merci in via Santa Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Maria del Pianto e l’intersezione con via Michele Parise;
la chiusura dell’ingresso da via Masoni della rampa di accesso alla Perimetrale di Scampia.

Divieti di transito e sensi unici di circolazione previsti dal piano non riguarderanno autobus in servizio di linea urbana, autovetture del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, veicoli
della Protezione Civile, auto funebri e veicoli che trasportano diversamente abili muniti del relativo contrassegno.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ