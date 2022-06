Tassista abusivo all’aeroporto, fugge all’alt: preso dopo un inseguimento dalla polizia

Brillante operazione volta al contrasto del trasporto abusivo di passeggeri all’esterno dell’aeroporto di Capodichino. In azione, questa mattina, gli agenti del commissariato Secondigliano, guidati dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito, la Polizia di Frontiera VI Zona, diretta dal vicequestore aggiunto Claudia Balbuzza, il Reparto Prevenzione Crimine Campania, l’unità operativa aeroportuale della polizia locale, coordinata dal capitano Vincenzo Maiolini.

Nei giorni scorsi, durante lo sciopero dei taxi, i conducenti regolarmente autorizzati avevano lamentato la presenza di abusivi fuori lo scalo internazionale di Napoli che, approfittando della paralisi, continuavano a trasportare turisti con i propri mezzi. L’attenzione delle forze dell’ordine, già intervenute nel corso dello sciopero per una contrattazione con i tassisti, si è concentrata nell’area esterna all’aeroporto per individuare e fermare un soggetto che si era reso protagonista finanche di una condotta violenta.

Durante uno specifico servizio di appostamento, l’uomo è stato sorpreso a caricare sulla propria auto una turista irachena nel parcheggio sotterraneo. All’alt degli agenti, ha continuato la propria corsa, superando un altro mezzo della polizia presente sul posto, costringendo gli uomini del commissariato Secondigliano ad un vero e proprio inseguimento fino alla rampa di accesso di Capodichino dell’autostrada in direzione Casoria, dove l’uomo si è finalmente fermato alla prima piazzola di sosta. Il tassista ha tentato la fuga a piedi, procurando – nel corso di una colluttazione – graffi e colpendo al torace un sostituto commissario.

Il tassista abusivo è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Si tratta di Ciro Junior Di Leva, 37 anni, di Acerra, che domani sarà giudicato per direttissima. Per lui è scattato il foglio di via, sequestrata l’auto, elevate diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della strada