PUBBLICITÀ
HomeCronacaTentato furto in casa del figlio del noto imprenditore a Villaricca, ladri...
CronacaCronaca locale

Tentato furto in casa del figlio del noto imprenditore a Villaricca, ladri via a mani vuote

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Tentato furto in casa del figlio del noto imprenditore a Villaricca, ladri via a mani vuote
Tentato furto in casa del figlio del noto imprenditore a Villaricca, ladri via a mani vuote
PUBBLICITÀ

Ladri in azione nell’abitazione del figlio di un noto imprenditore edile di Marano, anch’egli operante nel medesimo settore.

Tentato furto in casa del figlio del noto imprenditore a Villaricca, ladri via a mani vuote

Il fatto è avvenuto a Villaricca, dove l’uomo risiede. I malviventi hanno cercato di introdursi all’interno della sua abitazione, ma l’azione non è andata in porto.

PUBBLICITÀ

Gli autori del tentativo di furto sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Marano, allertati in tempo. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili e comprendere se si sia trattato di un’azione mirata.

Non si registrano danni né conseguenze per gli occupanti dell’abitazione, ma resta alta la preoccupazione per l’ennesimo episodio criminale sul territorio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati