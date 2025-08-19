PUBBLICITÀ

Ladri in azione nell’abitazione del figlio di un noto imprenditore edile di Marano, anch’egli operante nel medesimo settore.

Tentato furto in casa del figlio del noto imprenditore a Villaricca, ladri via a mani vuote

Il fatto è avvenuto a Villaricca, dove l’uomo risiede. I malviventi hanno cercato di introdursi all’interno della sua abitazione, ma l’azione non è andata in porto.

PUBBLICITÀ

Gli autori del tentativo di furto sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Marano, allertati in tempo. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili e comprendere se si sia trattato di un’azione mirata.

Non si registrano danni né conseguenze per gli occupanti dell’abitazione, ma resta alta la preoccupazione per l’ennesimo episodio criminale sul territorio.