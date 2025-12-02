PUBBLICITÀ
Terremoto a Miano, libero il ras Perfetto

Alfonso D'Arco
Potrebbero cambiare nuovamente gli equilibri criminali a Miano. Il tribunale di Napoli ha infatti scarcerato Giovanni Perfetto detto ‘o muort, ras dell’ultimo corso di ciò che resta dei Lo Russo. Accolta in pieno la linea difensiva del legale di Perfetto, l’avvocato Domenico Dello Iacono che ha fatto leva sull’esistenza del vincolo della continuazione tra la condanna per estorsione comminata a Perfetto con quella di associazione mafiosa risalente ad un decennio fa. Ragion per cui il gip ha ritenuto che la pena fosse di fatto estinta con il ras che è tornato a piede libero. Per l’abile penalista si tratta del secondo successo in pochi mesi relativi a tale gruppo visto che pochi mesi fa era stato scarcerato un altro suo assistito, Salvatore Di Vaio. In appello i due ras avevano già ottenuto un consistente sconto di pena

nonchè a Alessandro Festa, Cosimo Napoleone, Raffaele Petriccione e Fabio Pecoraro condannandoli tutti a 7 anni di reclusione a testa mentre per l’altro imputato Vincenzo Pagliaro la condanna era stata di otto anni. Il gruppo mesi prima per la Procura aveva iniziato un fitto giro di estorsioni contro commercianti della zona tra Miano e Piscinola. Grazie alla denuncia di un commerciante si arrivò all’emissione a tempi di record del decreto di fermo contro i nuovi ras del racket di Miano. Furono i poliziotti della squadra mobile (dirigenti Alfredo Fabbrocini), del commissariato Scampia (guidato da Giovanni Mandato) e i carabinieri della compagnia Vomero a spezzare sul nascere le velleità del neogruppo che voleva occupare le caselle di potere criminale a Miano e Piscinola.

