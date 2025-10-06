PUBBLICITÀ
HomePoliticaPolitica localeTerremoto ad Afragola, il sindaco Pannone azzera la giunta e si dimette
Politica locale

Terremoto ad Afragola, il sindaco Pannone azzera la giunta e si dimette

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Terremoto ad Afragola, il sindaco Pannone si dimette e azzera la giunta
Terremoto ad Afragola, il sindaco Pannone si dimette e azzera la giunta
PUBBLICITÀ

Era stato eletto al ballottaggio con il 52 % dei consensi nel 2021 Antonio Pannone, candidato sindaco della destra locale sostenuto dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Pannone aveva battuto il candidato del centrodestra Gennaro Giustino: una lotta tutta nella stessa casa politica.

Terremoto ad Afragola, il sindaco Pannone si dimette e azzera la giunta

Stamattina però il sindaco ha deciso di terminare la sua esperienza alla guida del Comune. Ha azzerato la giunta e ha deciso di protocollare le sue dimissioni proprio mentre si svolgeva il consiglio comunale nel corso del quale si doveva votare la sfiducia al presidente dell’assemblea cittadina.

PUBBLICITÀ

Dai banchi dell’opposizione la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle, Marianna Salierno, è stata durissima: «Termina la farsa di un’amministrazione fallimentare retta dal duo Castiello-Nespoli. Una giunta e una maggioranza litigiose che non hanno saputo o voluto dare alcun beneficio alla città e un territorio che da sempre ha fame di sviluppo».

Pannone da stamane avrà venti giorni di tempo per ripensarci e revocare o meno le sue dimissioni così come dispone la legge in materia.

Terremoto nel Vesuviano, sciolti i Consigli comunali di Ottaviano e Somma Vesuviana

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati