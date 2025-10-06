Terremoto ad Afragola, il sindaco Pannone azzera la giunta e si dimette

PUBBLICITÀ

Era stato eletto al ballottaggio con il 52 % dei consensi nel 2021 Antonio Pannone, candidato sindaco della destra locale sostenuto dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Pannone aveva battuto il candidato del centrodestra Gennaro Giustino: una lotta tutta nella stessa casa politica.

Terremoto ad Afragola, il sindaco Pannone si dimette e azzera la giunta

Stamattina però il sindaco ha deciso di terminare la sua esperienza alla guida del Comune. Ha azzerato la giunta e ha deciso di protocollare le sue dimissioni proprio mentre si svolgeva il consiglio comunale nel corso del quale si doveva votare la sfiducia al presidente dell’assemblea cittadina.

Dai banchi dell’opposizione la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle, Marianna Salierno, è stata durissima: «Termina la farsa di un’amministrazione fallimentare retta dal duo Castiello-Nespoli. Una giunta e una maggioranza litigiose che non hanno saputo o voluto dare alcun beneficio alla città e un territorio che da sempre ha fame di sviluppo».

Pannone da stamane avrà venti giorni di tempo per ripensarci e revocare o meno le sue dimissioni così come dispone la legge in materia.