Brutta giornata nella giornata di ieri per Elisabetta Gregoraci che si ritrova faccia a faccia con un ladro nella sua abitazione. Nelle stories social la ex moglie di Flavio Briatore racconta con concitazione la disavventura. L’uomo ha aggredito la tata di Nathan Falco, mentre Elisabetta Gregoraci l’ha messo in un angolo in attesa che arrivasse la Polizia.

“Spero stiate bene, io vi dico la verità, ho avuto una brutta avventura. Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola e mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile, racconta Elisabetta Gregoraci. Ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è stato catturato, è stato arrestato. Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Purtroppo il primo incontro con il ladro l’ha avuto la mia tata. Lei si è spaventata molto. Questo personaggio ha cominciato a tirarle calci, ad aggredirla.

Grazie a Dio adesso sta bene, ma ci siamo molto spaventati. Quindi Nathan ha chiamato subito la polizia che è arrivata dopo pochi minuti. Ho inseguito il ladro urlando e l’ho messo all’angolo. Il ladro ora è in prigione dove è giusto che sia, spiega Elisabetta Gregoraci. È stata una giornata dove siamo tutti un po’ scombussolati, ma adesso ve lo posso raccontare con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato. Vi volevo salutare dopo aver fatto questa rivelazione. Devo ancora riprendermi però, quindi vi mando un bacio”, ha concluso

Elisabetta Gregoraci ha anche annunciato che parlerà prossimamente di un progetto realizzato con Alan Palmieri, “un brano molto bello che uscirà nei prossimi giorni, nato quasi per gioco, ma sono sicura che vi piacerà e vi divertirà tanto e vi parlerò anche di “Battiti Live” ma ora mi devo un attimo riprendere”.