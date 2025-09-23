Due donne ai domiciliari e una terza persona con l’obbligo di presentazione. Questo il bilancio dell’operazione eseguita dai carabinieri contro lo spaccio di droga. Brunella Garzillo (difeso dall’avvocato Ferdinando Letizia) e Teresa Emmausso (difeso dall’avvocato Daniele Ionà) sono finiti ai domiciliari. Ciro Braian Cusano (difeso dall’avvocato Rocco Maria Spina) obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono tutti di Sant’Antimo. Le due donne sono state fermate a Battipaglia con 100 grammi di cocaina mentre Cusano era in possesso di un coltello a farfalla dalla lama di 22 cm.
Terzetto di Sant’Antimo con droga e coltello, nei guai
