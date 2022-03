“Ti seguo da spettatore silenzioso”, papà Gigi scrive ad LDA: gli auguri speciali per il compleanno

Auguri social a “cuore aperto” quelli di Gigi D’Alessio ad LDA. Il figlio dell’artista napoletano, concorrente della 21esima edizione di Amici, ha festeggiato ieri il suo compleanno. Il messaggio più bello è arrivato via social dal papà, che in un post su Instagram, scrive: “Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene”.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [21/03/22] | “Ho fatto psicoterapia”, la rivelazione di Anna Tatangelo dopo la rottura con Gigi D’Alessio

A distanza di tempo dalla rottura ufficiale, Anna Tatangelo è tornata a parlare del suo ex Gigi D’Alessio. La separazione con l’ormai ex marito ha significato, per la cantante, un periodo molto difficile. Raggiunta dal magazine Gente, l’artista ha rilasciato importanti dichiarazioni.

“La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa e dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”. “La psicoterapia – ha raccontato – mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”.