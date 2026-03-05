PUBBLICITÀ
HomeCronacaTopi d'appartamento in azione tra Licola e Varcaturo, svaligiata casa al Parco...
CronacaCronaca locale

Topi d’appartamento in azione tra Licola e Varcaturo, svaligiata casa al Parco Noce

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Topi d'appartamento in azione tra Licola e Varcaturo, svaligiata casa al Parco Noce
Topi d'appartamento in azione tra Licola e Varcaturo, svaligiata casa al Parco Noce
PUBBLICITÀ

Ladri di nuovo in azione tra Licola e Varcaturo, fascia costiera di Giugliano. I topi d’appartamento, incappucciati, si sono introdotti all’interno di un’abitazione al Parco Noce, in via Madonna del Pantano.

Il colpo è avvenuto verso la prima serata di ieri, mercoledì 4 marzo, poco dopo le 20. E come denunciato dal proprietario di casa, gli agenti sono giunti sul posto circa mezz’ora dopo la chiamata e che, una volta arrivati, avrebbero confermato il continuo furto negli appartamenti in tutta la fascia costiera.

PUBBLICITÀ

E che, quindi, quella di ieri sera non è stata né una chiamata né un episodio isolato. E’ caccia ai tre malviventi.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati