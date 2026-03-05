Topi d’appartamento in azione tra Licola e Varcaturo, svaligiata casa al Parco Noce

PUBBLICITÀ

Ladri di nuovo in azione tra Licola e Varcaturo, fascia costiera di Giugliano. I topi d’appartamento, incappucciati, si sono introdotti all’interno di un’abitazione al Parco Noce, in via Madonna del Pantano.

Il colpo è avvenuto verso la prima serata di ieri, mercoledì 4 marzo, poco dopo le 20. E come denunciato dal proprietario di casa, gli agenti sono giunti sul posto circa mezz’ora dopo la chiamata e che, una volta arrivati, avrebbero confermato il continuo furto negli appartamenti in tutta la fascia costiera.

E che, quindi, quella di ieri sera non è stata né una chiamata né un episodio isolato. E’ caccia ai tre malviventi.