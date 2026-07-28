Tornano le stese tra clan a Napoli est, fari puntati sui nuovi D’Amico

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Tre stese nell’arco di poche ore. È quanto accaduto nelle scorse ore al rione Villa in via Sorrento ‘teatro’ di tre sparatorie a distanza ravvicinata. Per gli investigatori che si occupano della mala di Napoli est non ci sono dubbi: si tratta dell’ennesimo avvertimento delle nuove leve del clan D’Amico di via Villa San Giovanni contro gli acerrimi nemici dei Rinaldi.

Uno scontro che va avanti da oltre trent’anni e che vede i Mazzarella-D’Amico in una guerra senza esclusione di colpi contro il gruppo capeggiato dal boss Ciro Rinaldi ‘Mauè’. L’ultimo cruento capitolo di questa guerra si è avuto con l’omicidio di Salvatore ‘Savio’ De Marco ucciso sotto gli occhi della moglie proprio nel ‘cuore’ del rione.

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L’omicidio De Marco

Nei giorni scorsi il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Raffaele Busiello alias ‘Spighetto’ in relazione all’omicidio di De Marco. Per il tribunale della libertà vi è assenza di gravi indizi seguendo la linea difensiva impostata dal legale di Busiello, l’avvocato Leopoldo Perone. Busiello era stato arrestato all’aeroporto di Capodichino di ritorno da Ibiza dai poliziotti della sezione Criminalità organizzata (dirigente Mario Grassia, vice questore Giuseppe Sasso, commissario Corrado La Penna).

L’omicidio De Marco avvenne lo scorso 2 marzo in via Sorrento, nel rione Villa di San Giovanni a Teduccio. Il 34enne fu ucciso in pieno giorno nell’auto con la quale aveva accompagnato la moglie a fare una commissione. La donna si trovava in un negozio in quel momento quando da lontano vide tre sicari in una Panda, uno dei quali indossò un passamontagna e allungando il braccio fuori dal finestrino sparò al nipote dei Rinaldi (figlio di Assunta Rinaldi, sorella dei ras Ciro ‘My way’).