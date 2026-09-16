Rogo a Casacelle, gli alunni del Cartesio disertano le lezioni: “Aria irrespirabile”

PUBBLICITÀ

Protesta questa mattina al liceo Cartesio di Giugliano, dove tutti gli studenti hanno deciso di disertare le lezioni dopo l’incendio divampato ieri nella zona di Casacelle.

I ragazzi raccontano di aver avvertito, questa mattina, un forte odore proveniente dall’area interessata dal rogo e di aver avuto difficoltà a rimanere nelle aule.

«In classe puzzava e pizzicava la gola», raccontano alcuni studenti. «L’aria era irrespirabile ed era impossibile fare lezione».

Tra i ragazzi cresce la preoccupazione per le condizioni dell’aria e per le possibili conseguenze dei fumi sprigionati dall’incendio. «Ci sentiamo abbandonati», è una delle frasi pronunciate dagli studenti, che chiedono risposte e rassicurazioni.

La decisione di non entrare in classe è stata quindi una forma di protesta legata soprattutto alla percezione di un forte disagio ambientale. «Non riuscivamo a stare in aula, pizzicava la gola e l’odore era troppo forte», spiegano gli studenti.

Ora la richiesta è quella di avere informazioni chiare sulle condizioni dell’aria nella zona di Casacelle e sulle eventuali misure adottate a tutela degli studenti e del personale scolastico dopo l’incendio di ieri.

PUBBLICITÀ

Dopo aver disertato le lezioni, stamattina gli studenti del liceo Cartesio hanno protestato anche fuori al Comune:”Ci sentiamo abbandonati”