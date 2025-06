PUBBLICITÀ

Fabrizio Celaj, neo sindaco di Casavatore, sceglie la sua squadra di governo: una donna vicesindaco. In attesa della proclamazione degli eletti da parte della commissione territoriale che dovrebbe cristallizzare il consiglio comunale, in tempi record il primo cittadino ha individuato gli assessori che faranno parte della nuova giunta.

Tra conferme dell’ultimo mandato e “new entry”, il neo sindaco di Casavatore Celaj sceglie la giunta

Il neo sindaco Celaj dopo l’affermazione alla scorse comunali e dopo una serie di incontri istituzionali, ha finalmente sciolto la riserva e nella giornata di ieri ha nominato con proprio decreto la sua squadra di Governo.

PUBBLICITÀ

Una giunta che parte dunque tra conferme dell’ultimo mandato e new entry. Per il Partito Democratico la dott.ssa Elsa Picaro (già assessore della giunta Maglione) rivestirà la carica di vice sindaco con delega alla Pubblica istruzione ed edilizia scolastica, Cultura, Sport ed edilizia sportiva. In quota Pd entra in giunta anche il giovanissimo segretario del partito, l’ing. Gianluca Annunziata con delega alla Polizia locale, viabilità, trasporti, Protezione Civile, Personale e innovazione tecnologica.

Per la lista Spinuso, invece, subentrerà Alì Rashed Mohmoud Rashid con delega al commercio, attività produttive e mediazione culturale. Per la lista Fabrizio Celaj Sindaco in giunta l’avv. Vincenza Esposito con delega al Bilancio, Tributi, Politiche sociali e giovanili, contezioso e pari opportunità. Nell’esecutivo per lista Casavatore Viva, sarà assessore Giovanni Di Tuoro, laureato in legge, con delega Ambiente, verde e decoro urbano.

“Sono molto soddisfatto e orgoglioso della nostra giunta – ha commentato il sindaco Fabrizio Celaj – e ringrazio i neo assessori per la grande disponibilità al dialogo e al confronto. Così come per aver messo in gioco le proprie competenze e sensibilità per creare un gruppo il più possibile attrezzato per affrontare le tante sfide che ci troveremo di fronte nei prossimi cinque anni. Il lavoro sarà grande, ma sono certo di poterlo affrontare con le persone più adatte, per competenze e per capacità personali insieme a tutto il consiglio comunale. Questo ci consentirà di essere operativi da subito nelle importanti scelte che il periodo contingente ci sottoporrà: dai progetti legati al Pnrr, Ambiente, macchina comunale e politiche sociali”.

PUBBLICITÀ