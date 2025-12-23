Tragedia a poche ore dalla Vigilia nel Casertano, muore nello scoppio della canna fumaria

PUBBLICITÀ

Una tragedia si è consumata a Marzano Appio, in provincia di Caserta, dove un uomo di 83 anni ha perso la vita a causa delle esalazioni di fumo sprigionatesi all’interno della sua abitazione. Tutto sarebbe iniziato con un incendio alla canna fumaria, che ha rapidamente saturato di fumo gli ambienti della casa.

L’allarme è stato lanciato dai vicini, insospettiti dalla situazione, ma quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta e il personale sanitario del 118 non c’era ormai più nulla da fare: l’anziano era già deceduto.

Le prime ricostruzioni indicano che il rogo della canna fumaria abbia provocato un denso fumo, rivelatosi fatale per l’uomo prima che potesse mettersi in salvo.