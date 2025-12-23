PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia a poche ore dalla Vigilia nel Casertano, muore nello scoppio della...
CronacaCronaca locale

Tragedia a poche ore dalla Vigilia nel Casertano, muore nello scoppio della canna fumaria

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Tragedia a poche ore dalla Vigilia nel Casertano, muore nello scoppio della canna fumaria
Tragedia a poche ore dalla Vigilia nel Casertano, muore nello scoppio della canna fumaria
PUBBLICITÀ

Una tragedia si è consumata a Marzano Appio, in provincia di Caserta, dove un uomo di 83 anni ha perso la vita a causa delle esalazioni di fumo sprigionatesi all’interno della sua abitazione. Tutto sarebbe iniziato con un incendio alla canna fumaria, che ha rapidamente saturato di fumo gli ambienti della casa.

L’allarme è stato lanciato dai vicini, insospettiti dalla situazione, ma quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta e il personale sanitario del 118 non c’era ormai più nulla da fare: l’anziano era già deceduto.

PUBBLICITÀ

Le prime ricostruzioni indicano che il rogo della canna fumaria abbia provocato un denso fumo, rivelatosi fatale per l’uomo prima che potesse mettersi in salvo.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati