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Tragedia di Pasquetta nel Casertano, Christian muore a 18 anni stroncato dal malore

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tragedia di Pasquetta nel Casertano, Christian muore a 18 anni stroncato dal malore
Tragedia di Pasquetta nel Casertano, Christian muore a 18 anni stroncato dal malore
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Tragedia di Pasquetta a Casapulla, nella provincia di Caserta. Christian Raucci, un ragazzo di 18 anni, è morto improvvisamente mentre trascorreva la giornata di festa con gli amici.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane stava trascorrendo la Pasquetta in zona di piazza Falcone e Borsellino, nella zona centrale della cittadina del Casertano, quando, intorno alle 12, si sarebbe sentito male.

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Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al 18enne: purtroppo, però, per Christian Raucci non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Disposta l’autopsia sulla salma

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.

La competente Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro della salma di Christian Raucci, che è stata trasportata all’obitorio più vicino, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, determinante per stabilire con precisione le cause della morte del 18enne, che la momento sono ancora poco chiare.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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