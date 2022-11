Tragedia nel Casertano, ragazza di 21 anni muore dopo un volo di oltre 10 metri

Una ragazza di 21 anni, Silvia Masserano, è morta a Santa Maria Capua Vetere dopo un volo dalla sua abitazione di oltre 10 metri. La giovane è finita nella zona dei garage dopo un tragico volo. Tra i primi ad accorrere, il fratello, insieme ad altri condomini, in attesa dell’ambulanza. Ma non c’è stato nulla da fare per lei.

TRAGEDIA A SANTA MARIA CAPUA VETERE, SILVIA LASCIA PADRE, MADRE E FRATELLO

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Tra le ipotesi più accreditate, quella del gesto estremo. Silvia era una ragazza dalle tante passioni, a cominciare dalla musica. Era molto sensibile ed era un’appassionata delle canzoni di Fedez, che a detta delle persone che la conoscevano, “le davano la forza di andare avanti anche nei momenti più difficili”.

Lascia il padre, la madre e il fratello.