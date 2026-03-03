Tragedia sfiorata a Lacco Ameno, coppia aggredita dal putbull di famiglia

PUBBLICITÀ

Intervento dei carabinieri ieri sera a Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia. I militari della stazione di Barano sono stati chiamati presso l’ospedale locale dove erano stati trasportati due conviventi, rispettivamente di 43 e 54 anni, rimasti feriti dopo essere stati aggrediti dal loro cane di razza pitbull.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha riportato ferite alla gamba destra e all’avambraccio sinistro, mentre la donna presenta lesioni all’avambraccio destro. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti al pronto soccorso di Lacco Ameno.

I due restano in osservazione ma, stando alle prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.