PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia sfiorata a Lacco Ameno, coppia aggredita dal putbull di famiglia
CronacaCronaca locale

Tragedia sfiorata a Lacco Ameno, coppia aggredita dal putbull di famiglia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Intervento dei carabinieri ieri sera a Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia. I militari della stazione di Barano sono stati chiamati presso l’ospedale locale dove erano stati trasportati due conviventi, rispettivamente di 43 e 54 anni, rimasti feriti dopo essere stati aggrediti dal loro cane di razza pitbull.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha riportato ferite alla gamba destra e all’avambraccio sinistro, mentre la donna presenta lesioni all’avambraccio destro. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti al pronto soccorso di Lacco Ameno.

PUBBLICITÀ

I due restano in osservazione ma, stando alle prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

 

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati