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Tragedia sfiorata al Vomero dopo il maltempo, crollano calcinacci in via Alvino

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tragedia sfiorata al Vomero dopo il maltempo, crollano calcinacci in via Alvino
Tragedia sfiorata al Vomero dopo il maltempo, crollano calcinacci in via Alvino
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Mattinata di paura nel quartiere Vomero a Napoli, per il distacco improvviso di alcuni calcinacci dalla facciata di uno stabile in via Enrico Alvino, all’altezza dell’incrocio con via Solimena.

Tragedia sfiorata al Vomero dopo il maltempo, crollano calcinacci in via Alvino

Il crollo si è verificato in un tratto di marciapiede particolarmente frequentato, complice anche la vicinanza di un plesso scolastico. L’area è stata prontamente delimitata e transennata dai vigili del fuoco per consentire le prime verifiche tecniche e mettere in sicurezza la zona, mentre a terra sono rimasti i residui dell’intonaco staccatosi dai sottobalconi. ​ ​

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Sulla vicenda è intervenuto l’ingegnere Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, ricordando come con l’arrivo delle prime piogge autunnali la stabilità degli elementi decorativi e dei cornicioni diventi un tema prioritario per la tutela dei passanti. Secondo Capodanno, la risposta a questo tipo di criticità si limita spesso a opere provvisionali d’emergenza che risolvono la situazione nell’immediato, senza però affrontare la necessità di una ristrutturazione organica e definitiva delle parti comuni degli edifici.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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