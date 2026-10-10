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Mattinata di paura nel quartiere Vomero a Napoli, per il distacco improvviso di alcuni calcinacci dalla facciata di uno stabile in via Enrico Alvino, all’altezza dell’incrocio con via Solimena.

Tragedia sfiorata al Vomero dopo il maltempo, crollano calcinacci in via Alvino

Il crollo si è verificato in un tratto di marciapiede particolarmente frequentato, complice anche la vicinanza di un plesso scolastico. L’area è stata prontamente delimitata e transennata dai vigili del fuoco per consentire le prime verifiche tecniche e mettere in sicurezza la zona, mentre a terra sono rimasti i residui dell’intonaco staccatosi dai sottobalconi. ​ ​

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Sulla vicenda è intervenuto l’ingegnere Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, ricordando come con l’arrivo delle prime piogge autunnali la stabilità degli elementi decorativi e dei cornicioni diventi un tema prioritario per la tutela dei passanti. Secondo Capodanno, la risposta a questo tipo di criticità si limita spesso a opere provvisionali d’emergenza che risolvono la situazione nell’immediato, senza però affrontare la necessità di una ristrutturazione organica e definitiva delle parti comuni degli edifici.