Un incidente dalle tragiche conseguenze si è verificato nella mattinata di oggi sull’Asse mediano. L’impatto è avvenuto all’altezza di Afragola, sulla carreggiata in direzione SS7 IV Lago Patria. Coinvolte due auto, che si sono scontrate per cause al momento ancora da chiarire. Nell’impatto una persona è deceduta. Sul posto sono arrivate squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Lo riporta Napoli Today.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.