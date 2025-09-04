Trasporti, oggi e domani sciopero generale dei gruppo FS: i possibili disagi

PUBBLICITÀ

Dalle ore 21:00 di oggi (giovedì 4 settembre) alle 18:00 di domani (venerdì 5 settembre 2025) è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Tper e Trenord.

Sul sito ufficiale di Trenitalia è disponibile l’elenco completo dei treni garantiti nelle fasce orarie di maggiore affluenza, in conformità con quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge 146/1990.

PUBBLICITÀ

L’agitazione sindacale potrà provocare variazioni e cancellazioni non solo durante lo sciopero, ma anche nelle ore immediatamente precedenti e successive. I viaggiatori che non intendono più partire potranno richiedere il rimborso del biglietto: per i treni a lunga percorrenza (Intercity e Frecce) a partire dalla dichiarazione dello sciopero fino all’ora di partenza del convoglio; per i treni regionali entro le 24:00 del giorno precedente l’agitazione. In alternativa, sarà possibile riprogrammare il viaggio a condizioni simili, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

In caso di sciopero già in corso, i treni che si trovano in viaggio raggiungeranno la destinazione finale se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Oltre tale limite, potranno fermarsi in una stazione intermedia.

Disagi, quindi, sono attesi in tutta la rete ferroviaria nazionale, con ripercussioni sia per chi viaggia sulle lunghe tratte sia per i pendolari.