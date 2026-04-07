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Trema la terra ai Campi Flegrei, doppia scossa di terremoto sveglia i cittadini nella notte

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Trema la terra ai Campi Flegrei, doppia scossa di terremoto sveglia i cittadini nella notte
Trema la terra ai Campi Flegrei, doppia scossa di terremoto sveglia i cittadini nella notte
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Due scosse di terremoto si sono verificate la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria di magnitudo 3.3, è stata seguita da una seconda di entità minore di magnitudo 2.6 alle ore 4.38.

La scossa è stata sentita in diversi quartieri di Napoli e in alcuni Comuni dell’area Flegrea.

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L’Ingv comunica che la scossa è avvenuta alle 4.32 a una profondità di 2.4 chilometri.

Sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli si legge che l’Osservatorio Vesuviano “ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 04:32 del 07/04/2026 (UTC 02:32) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”.

Anche sul cono del Vesuvio si è registrata una scossa di terremoto, alle 3.58 e con magnitudo 2.1.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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