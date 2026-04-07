Trema la terra ai Campi Flegrei, doppia scossa di terremoto sveglia i cittadini nella notte

Due scosse di terremoto si sono verificate la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.32. La prima scossa, sussultoria di magnitudo 3.3, è stata seguita da una seconda di entità minore di magnitudo 2.6 alle ore 4.38.
La scossa è stata sentita in diversi quartieri di Napoli e in alcuni Comuni dell’area Flegrea.
L’Ingv comunica che la scossa è avvenuta alle 4.32 a una profondità di 2.4 chilometri.
Sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli si legge che l’Osservatorio Vesuviano “ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 04:32 del 07/04/2026 (UTC 02:32) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”.
Anche sul cono del Vesuvio si è registrata una scossa di terremoto, alle 3.58 e con magnitudo 2.1.