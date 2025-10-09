Truffa sui bonus edilizi: nei guai 215 persone tra Napoli Nord e Agro Aversano

PUBBLICITÀ

Un sistema ramificato di carte, moduli e crediti d’imposta inesistenti è al centro dell’inchiesta della Procura di Napoli Nord, coordinata dal pm Giovanni Corona, che ha coinvolto 215 persone accusate – a vario titolo – di truffa aggravata ai danni dello Stato. L’indagine riguarda l’uso irregolare dei bonus edilizi e di altri incentivi fiscali destinati a sostenere imprese e cittadini. Nelle scorse ore, come riportato da Cronache di Napoli, il magistrato ha dichiarato chiusa l’attività investigativa preliminare, notificando gli avvisi di conclusione delle indagini.

Secondo l’accusa, tra il 2020 e l’inizio del 2023 sarebbe stato messo in piedi un colossale meccanismo di creazione e cessione di crediti fiscali fittizi, riferiti a lavori di ristrutturazione mai eseguiti o a locazioni di immobili inesistenti, principalmente nelle province di Napoli e Caserta. Molti degli indagati, titolari o rappresentanti di società di comodo, avrebbero comunicato all’Agenzia delle Entrate crediti milionari senza alcun riscontro contabile: nessun bonifico ricevuto, nessuna fattura emessa, nessun cantiere aperto. Alcune aziende risultavano addirittura “evasori totali” o operavano in settori estranei all’edilizia, come ristorazione, commercio o cantieristica navale.

Tra i casi più eclatanti, Raffaele Arrichiello, 52 anni, di Casal di Principe, è accusato di aver generato crediti per oltre 28 milioni di euro relativi a lavori mai effettuati. Numeri impressionanti anche per Vincenzo Aprea, 30 anni, napoletano, che avrebbe comunicato crediti per 12,6 milioni di euro pur essendo a capo di una società di commercio auto priva di redditività. Altri indagati comprendono Benedetto Averna (7,3 milioni di euro), Salvatore Diana (3,5 milioni), Salvatore Badami (10,6 milioni) e Raffaele Di Resta, con circa 810mila euro.

Lo schema ipotizzato dagli investigatori è sempre lo stesso: dichiarare falsi lavori edilizi, cedere i crediti a società compiacenti e monetizzarli tramite piattaforme bancarie o Poste Italiane, causando un danno economico di diversi milioni di euro. Il periodo di emergenza Covid e la rapidità di introduzione dei bonus avrebbero favorito la proliferazione di imprese fantasma e consulenti senza scrupoli.

Non solo Superbonus e Bonus Facciate, ma anche incentivi minori come il bonus affitti sarebbero stati oggetto di truffe. È il caso di Zain Abdulla e Naveed Ahmed, entrambi di origini pakistane, che avrebbero richiesto canoni di locazione per immobili inesistenti, incassando o tentando di incassare centinaia di migliaia di euro. Tra gli indagati figurano anche persone già note alle cronache per droga o rapine, come Mariano Bianco, Gennaro Chianese e Raffaele Cantiello.

Alcuni soggetti avrebbero svolto il ruolo di prestanome, intestandosi società e pratiche per generare crediti fittizi, percependo solo una parte dei presunti guadagni. Tutti gli indagati restano comunque da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva. Tra gli avvocati difensori figurano Nicola Leone, Generoso Grasso, Domenico Della Gatta, Mirella Baldascino, Marco Argirò e altri.

Dopo due anni di indagini tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, il fascicolo passa ora al pm Corona, che deciderà se richiedere rinvio a giudizio. Il processo sarà l’occasione per gli indagati di dimostrare la propria innocenza.

Il caso di Napoli Nord rappresenta solo una parte di un fenomeno più ampio: nel 2024 le frodi legate ai bonus edilizi in Italia hanno superato i 13 miliardi di euro. Questi strumenti, nati per rilanciare l’edilizia e la transizione energetica, si sono rivelati terreno fertile per speculazioni e società cartiere. La Procura punta a distinguere chi ha sfruttato indebitamente gli aiuti pubblici da chi ha operato correttamente, con l’obiettivo di tutelare le casse dello Stato e il principio di giustizia sociale.

In questo procedimento risultano indagati, a vario titolo, dalla Procura di Napoli Nord: Abbruzzese Luca (51 anni di Castellammare), Abdulla Zain (27 anni di Sant’Arpino), Ahmed Naveed (41 anni di Napoli), Ali Zahfran (48 anni di Afragola), Amici Massimo (60 anni di Rivarolo), Angeloni Salvatore (42 anni di Napoli), Annunziata Anna Laura (25 anni di Mercato S.), Annunziata Carmine (61 anni di Sarno), Aprea Vincenzo (30 anni di Napoli), Argiolas Francesco (30 anni di Aversa), Arrichiello Raffaele (52 anni di Casale), Averna Benedetto (46 anni di Milano), Avino Roberto (51 anni di Ottaviano), Badami Salvatore (52 anni di Foggia), Barbato Lucia (49 anni di Casavatore), Barbieri Marco (42 anni di Monza), Barile Lucia (62 anni di Marigliano), Begum Rabea (50 anni di Napoli), Bianco Mariano (33 anni di Casale), Bonfrate Nicola (37 anni di Roma), Borges Agostino (83 anni di Roma), Boulkout Rachid (41 anni di Verona), Buono Franco (53 anni di San Marzano), Buttiglieri Salvatore (71 anni di Gioiosa Ionica), Caiazzo Mario (63 anni di Sarno), Calvello Laura (26 anni di Sarno), Cantello Raffaele (46 anni di Napoli), Cappello Alessandro (47 anni di Napoli), Cardillo Antonio (40 anni di S. Maria C.V.), Carlucci Leonardo (36 anni di Cerignola), Caroppa Nicola (48 anni di Castellabate), Carta Pierpaolo (32 anni di Scafati), Castillo Veronica (37 anni di Castelvolturno), Catania Maria Rosaria (31 anni di Napoli), Cavallaro Bruno (58 anni di Eboli), Wijewekara Chamali (47 anni di Verona), Chianese Gennaro (53 anni di S. Marcellino), Chianese Giuseppe (33 anni di Cesa), Chiesa Bonaventura (79 anni di Pagani), Cinello Gianluca (48 anni di Napoli), Cirillo Luigi (46 anni di Torre A.), Cirillo Maria (61 anni di Torre A.), Coscione Vincenzo (74 anni di Napoli), Crispino Luigi (63 anni di Napoli), D’Aiello Christian (29 anni di Pompei), D’Alise Vincenzo (49 anni di S. Egidio), D’Aniello Agostino (39 anni di Sant’Egidio), D’Amora Massimo (43 anni di Sarno), De Cristofaro Samuele (45 anni di Valle di L.), De Santis Andrea (45 anni di Piverone), De Simone Massimo (52 anni di Baronissi), Di Domenico Antonio (25 anni di Napoli), Di Giulio Antonio (83 anni di Torella dei L.), Di Martino Benedetto (40 anni di Napoli), Di Matteo Antonio (47 anni di Napoli), Di Matteo Claudio (45 anni di Napoli), Di Perna Antonietta (44 anni di Napoli), Di Perna Luigi (66 anni di Angri), Di Resta Raffaele (40 anni di Grazzanise), Di Salvatore Salvatore (36 anni di Torre A.), Di Saravo Salvatore (47 anni di Foggia), Di Francesco William G. (43 anni di Foggia), Ejaz Malik Mohammad (51 anni di Succivo), Ekladyous Joseph (49 anni di Rozzano), El Bennad Abderrahim (54 anni di Angri), Esposito Giuseppe (61 anni di Sarno), Esposito Luigi (53 anni di Napoli), Esposito Vincenza (44 anni di Acerra), Fabrizio Roberto (38 anni di Acerra), Faizan Muhammad (45 anni di Angri), Ferrara Alfonso (41 anni di Sarno), Ferrara Ciro (30 anni di Angri), Flacco Stefano (45 anni di Roma), Formicelli Maurine (45 anni di Serre), Funicelli Carmine (43 anni di Fiscaglia), Gagliardi Roberto (56 anni di Casalpulla), Gallo Biagio (52 anni di Napoli), Gambardella Giovanni (41 anni di Napoli), Geraci Armando (40 anni di Avellino), Gielza Stefano (43 anni di Aversa), Giordano Antonio (40 anni di Sparanise), Granato Pietro (40 anni di Napoli), Grasso Aldo (43 anni di S. Maria Fossa), Greco Marcello (59 anni di Vibo Valentia), Guadagno Rocco (60 anni di Brusciano), Hameed Sajid (48 anni di Napoli), Infricciola Andrea (46 anni di Afragola), Iqbal Noor (41 anni di Sant’Arpino), Imran Muhammad (41 anni di Orta di Atella), Iorio Francesco (31 anni di Casale), Iurascu Maria Andreea (35 anni di Casale), Laudisio Giuseppe (23 anni di Sarno), Jabbar Faisal (33 anni di Sant’Arpino), Jahan Shah (48 anni di Napoli), Khalil Asim (30 anni di Succivo), Khalil Kamran (36 anni di Sant’Arpino), Khan Abbas (49 anni di Sant’Arpino), Landi Giovanni (59 anni di Fisciano), Lanzetta Massimo (58 anni di Napoli), Larini Amedeo (51 anni di Bellizzi), Letieri Maurizio (57 anni di S. Valentino T.), Libero Pasquale (51 anni di Ercolano), Liguori Gennaro (44 anni di Napoli), Liguori Luigi (47 anni di Napoli), Lillo Ida (51 anni di S. Maria C.V.), Lupo Giorgio (87 anni di Roma), Macrì Massimo (54 anni di Melissano), Maiorano Immacolata (48 anni di S. Marzano), Mandarino Antonio (68 anni di Napoli), Manzo Gianluca (55 anni di Giugliano), Marango Ciro (58 anni di Casale), Mazzaferro Tommaso (35 anni di Sant’Arpino), Merlino Fabio (41 anni di Frignano), Merlino Mario (86 anni di Frignano), Mignola Katia (41 anni di Firenze), Minolfi Frida Emanuela (57 anni di Firenze), Missio Alessio (34 anni di Pomezia), Moccia Maria Teresa (43 anni di Castellammare), Mocerino Vincenzo (45 anni di Castelvolturno), Mohamed Essadek (48 anni di Milano), Molinaro Gerardo (59 anni di Potenza), Moni Shangh Akter (49 anni di Roma), Moral DulaI (53 anni di Grumo N.), Morovini Massimiliano (56 anni di Roma), Muhammad Khalil (54 anni di Succivo), Muntemu Simina (35 anni di Castelfranco Veneto), Musto Silviero (39 anni di Napoli), Naitali Francesco (59 anni di Napoli), Notarengelo Gherardo (35 anni di Abbiategrasso), Novi Tobia (52 anni di Napoli), Nunziante Salvatore (58 anni di Grumo N.), Olivetti Fabio Lucia (63 anni di Catania), Panella Mario (40 anni di Torre Annunziata), Pagano Raffaele (59 anni di Casal di Principe), Pagano Vittorio (41 anni di S. Cipriano d’Aversa), Palumbo Gerardo (66 anni di Salerno), Pancaro Elena (55 anni di Sparanise), Paonessa Chiara (35 anni di Claino con Osteno), Parrella Antonio (69 anni di Marcianise), Pennella Giuseppe (49 anni di Somma Vesuviana), Pezzella Aniello (63 anni di Aversa), Pica Luisa (63 anni di Pagani), Piccolo Domenico (70 anni di S. Cipriano d’Aversa), Pozzati Giampietro (70 anni di Crespino), Procopio Francesco (49 anni di Vibo Valentia), Raiola Gennaro (63 anni di Napoli), Rinaldi Francesco (63 anni di Massa di Somma), Rovescala Raffaello (59 anni di Reggio Emilia), Rusciano Claudio (56 anni di Fragagna), Russo Alessandro (56 anni di Napoli), Said Bahaa (57 anni di Cinisello Balsamo), Sali Lesia (35 anni di Caserta), Santostasi Nicola (53 anni di Nocera Inferiore), Sarnelli Salvatore (56 anni di Napoli), Sarnelli V. Francesco (41 anni di Mdl di Napoli), Sarow Giuliana (51 anni di Napoli), Saullo Fabio (39 anni di Casoria), Segheta Henry (55 anni di Civitanova Marche), Sica Raffaella (36 anni di Nocera Inferiore), Shaikh Kamran (43 anni di Napoli), Shah Shanyar (46 anni di Casandrino), Simeone Giancarlo (58 anni di Somma Vesuviana), Solimene Italo (57 anni di El Sauzari), Sorrentino Giuseppe (58 anni di Grottolella), Squillace Rosanna (67 anni di Napoli), Squillante Luigi (53 anni di Napoli), Tekin Ayhan (54 anni di Modena), Tessitore Nicola (59 anni di S. Marcellino), Topa Maria Rosaria (46 anni di Teano), Tortora Antonietta (60 anni di Napoli), Troppone Arcangelo (47 anni di Formia), Verdicchio Christian (33 anni di Pandino), Viola Maurizio (61 anni di Pandino), Zampella Salvatore (49 anni di Napoli), Zappella Salvatore (47 anni di Napoli) e Linchinello Tommaso (44 anni di Isola di Capo R.).

Per dovere di cronaca, vale il principio della presunzione di innocenza, dunque tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza passata in giudicato.