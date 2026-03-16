PUBBLICITÀ
HomeCronacaTruffe informatiche sull'asse Napoli-Sassari, condanna soft per l'indagata
CronacaCronaca locale

Truffe informatiche sull’asse Napoli-Sassari, condanna soft per l’indagata

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Truffe informatiche sull'asse Napoli-Sassari, condanna soft per l'indagata
Truffe informatiche sull'asse Napoli-Sassari, condanna soft per l'indagata
PUBBLICITÀ

Truffe informatiche sull’asse Napoli-Sassari, napoletana condannata a soli 8 mesi. Questa la decisione per M.M. napoletana di Ponticelli accusata di aver fatto parte di una banda specializzata in frodi informatiche. Il suo compito, secondo la Procura, sarebbe stato quello di riciclare le donne ottenute tramite le frodi.

Il tribunale di Sassari l’ha assolto mentre quello di Napoli ha riqualificato il reato da riciclaggio in concorso nella truffa originaria accogliendo le tesi del suo legale, l’avvocato Giovanni Nappo, che è riuscito ad ottenere una condanna decisamente al ribasso rispetto al ‘rischio’ di una pena di oltre 12 anni. Per lei otto mesi con pena sospesa. Le truffe complessive di aggiravano intorno ad una somma di circa 15mila euro.

PUBBLICITÀ

Le indagini hanno scoperchiato un sistema illecito dove, per mettere le mani sui risparmi dei malcapitati, i truffatori facevano ricorso alle più insidiose tecniche di frode informatica.
Il metodo più frequente consisteva nell’inviare un falso sms o una mail che sembrava provenire dall’istituto di credito della vittima, segnalando operazioni anomale. A quel punto entrava in scena un finto dipendente dell’ufficio antifrode della banca che, contattando il correntista al telefono, lo induceva con l’inganno a effettuare un bonifico istantaneo verso conti controllati dal sodalizio criminale.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati