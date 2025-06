Tutti pazzi per De Bruyne: già in vendita pizze, magliette e statuette del campione belga

PUBBLICITÀ

L’arrivo di Kevin De Bruyne è un evento storico per una società come l’SSC Napoli. Campioni di questo calibro non sono cosa di tutti i giorni e la città ha risposto con tutto l’entusiasmo del mondo.

KDB mania

Kevin De Bruyne, uno dei migliori calciatori degli ultimi anni nel panorama mondiale, è approdato a Napoli. Giovedì 12 giugno è stata la sua giornata con visite mediche e prime immagini da calciatore azzurro.

Le visite mediche svolte a Villa Stuart hanno confermato la sua presenza per la prossima stagione con la maglia del Napoli.

In città sono già tutti pazzi per lui, con pizze dedicate e addirittura la sua statuetta come pastore nel presepe. L’artigiano Genny Di Virgilio lo ha messo in vista a San Gregorio Armeno, la culla dei presepi napoletani. “Ha già preso parte della squadra, solo che non ho indicato il numero perchè non è ancora noto”. Vignette e post dedicati per lui sui social come non si vedeva da anni.

Il pizzaiolo Ciro Messere ha dedicato al fenomeno ex City una speciale pizza dal colore azzurro, con al di sopra la mozzarella di bufala a formare la scritta KDB.

La società ha anche messo in vendita una maglietta celebrativa per l’arrivo di Kevin De Bruyne. Al prezzo di 30 euro è possibile acquistarla sul sito ufficiale del Napoli. La maglia presenta la scritta KDB sul retro con una foto del campione belga in bella vista.

Una mossa di marketing per un’operazione straordinaria che ha portato un fuoriclasse al Maradona.

Un rinforzo straordinario

Dopo svariati infortuni che hanno tenuto KDB ai box, adesso è pronto a tornare quello di una volta. 10 anni al Manchester City da figura chiave con cui ha vinto tutto, persino un triplete. A 33 anni (il 28 giugno 34) De Bruyne non vede l’ora di farsi trovare pronto per aiutare il Napoli di Conte a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

