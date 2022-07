Non vuole che la figlia 19enne veda il fidanzato, il padre la schiaccia con l’auto e la uccide

Non accettava il fatto che il fidanzato continuasse a vedere la figlia e, per questo motivo, ha ucciso il sangue del suo sangue. Nigel Malt, padre britannico di 44 anni, ha ammazzato la figlia 19enne Lauren, dopo che quest’ultima si era intromessa in una lite tra lui ed il suo fidanzato. L’uomo non accettava la loro redazione e, vedendo le resistenza della figlia, l’ha investita schiacciandola due volta con la sua automobile.

Il padre condannato definitivamente

Oggi, dopo mesi, è arrivata la condanna definitiva per l’uomo. Il 44enne stava cercando di colpire, con un piede di porco, il fidanzato di Lauren. La figlia però si è intromessa e il padre è andato su tutte le furie fiondandosi con l’auto, a tutta la velocità, contro la 19enne. Poi, dopo averla investita, ha fatto retromarcia schiacciandola di nuovo e uccidendola.

Tutto è accaduto sotto gli occhi della famiglia, quasi minacciata dall’uomo a non chiamare la polizia. Dopo aver consumato il delitto, Nigel ha preso il cadavere della figlia e l’ha portato nel negozio in cui lavorava l’ex moglie, nonché madre della ragazza. Il 44enne aveva già dato segni di squilibrio e, a quanto pare, l’ex compagna si era separata da lui proprio per questo motivo. In passato, infatti, l’ha denunciato per aggressione ottenendo un semplice ordine restrittivo.