Maxi rissa a Porta Capuana finisce in tragedia, 29enne muore dopo le coltellate

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È morto l’uomo di 29 anni trasportato d’urgenza all’ospedale “Vecchio Pellegrini” dopo essere stato ferito gravemente nel corso di una rissa tra extracomunitari a Porta Capuana.

La lite si è scatenata tra la folla spaventata nel pomeriggio nel quartiere alle spalle di piazza Garibaldi. La vittima è un 29enne del Burkina Faso. Arrivata sul posto, un’ambulanza del 118 lo ha trasferito urgentemente in ospedale al Pellegrini, dove è deceduto in serata a causa delle gravi ferite.

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Il presunto aggressore è stato fermato: si tratta di un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, che è rimasto chiuso in un bar delle Torri Aragonesi per paura di essere linciato. Poi, quando sul posto è arrivata una cinquantina di agenti, l’uomo è uscito ed è stato portato in commissariato.

In relazione al grave episodio di violenza, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha proceduto a un’immediata e significativa implementazione dei servizi di vigilanza di tutta l’area interessata mediante l’impiego del reparto di prevenzione crimine della Polizia di Stato.

Il Prefetto ha disposto di effettuare una nuova approfondita analisi della situazione complessiva della sicurezza nella prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, finalizzata a garantire una risposta tempestiva e visibile alle esigenze di tutela della collettività e a prevenire il reiterarsi di fenomeni di criminalità e degrado che incidono sulla convivenza civile.

“La sicurezza di tutta la zona – si legge in una nota della Prefettura – è da tempo oggetto di controlli straordinari del territorio, volti non solo all’identificazione di soggetti sospetti o in posizione di irregolarità sul suolo nazionale, ma anche al contrasto dei canali di alimentazione dei conflitti urbani, come lo spaccio di stupefacenti e l’abusivismo commerciale. L’attenzione delle Istituzioni resta elevata – conclude il prefetto di Napoli – per intercettare e gestire con fermezza ogni turbativa che possa alterare la serenità della cittadinanza e il decoro dello spazio pubblico con una costante attività di monitoraggio sull’intero perimetro urbano”.