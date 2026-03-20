Uccisero a bastonate un uomo a Cesa, arrestati 2 cugini: erano latitanti da 27 anni

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Oggi, scortati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino, due cugini albanesi rispettivamente di 50 e 47 anni colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati dei reati di omicidio e tentato omicidio ed irreperibili dal 1999. I due, condotti in carcere anche grazie alla collaborazione con la Polizia di Frontiera, rientravano nel progetto “Wanted 2025” della Polizia di Stato e al termine di una serrata indagine, durata circa un anno, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, coordinata dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, sono stati localizzati dalla polizia albanese su quel territorio.

I due, identificati a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, erano ricercati per l’omicidio e il ferimento, avvenuti a Cesa nel 1999, di due connazionali per motivi relativi alla spartizione dei proventi di attività illecite. Le vittime furono brutalmente aggredite in pieno centro cittadino con bastoni e armi da taglio. Subito dopo l’omicidio, i due responsabili si diedero alla fuga, facendo perdere le proprie tracce e utilizzando false identità per raggiungere l’Albania.

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Rintracciati nella città di Diber in Albania, dove erano fuggiti nel 1999 nel tentativo di sottrarsi alla cattura, sono stati arrestati con la collaborazione del Dipartimento di Polizia criminale albanese e dell’Ufficio dell’esperto per la sicurezza in Albania, in conseguenza dei provvedimenti di internazionalizzazione emessi dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli.