Incidente in Penisola Sorrentina, Umberto Schisano muore a 29 anni

Tragedia ieri sera a Piano di Sorrento. Intorno alle 21.30, in via delle Rose, un giovane motociclista di 29 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente. Il centauro, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente sull’asfalto. Il giovane deceduto si chiamava Umberto Schisano ed era un 29enne di Sorrento. La foto è stata pubblicata da Positano News.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Umberto è morto sul colpo. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per permettere i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione del mezzo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

