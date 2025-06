Un nuovo asilo nido a Marano in zona San Marco grazie ai fondi PNRR: previsti 102 posti

Grazie ai fondi del PNRR, il comune di Marano di Napoli riceverà un finanziamento di circa 2 milioni e 448 mila euro per realizzare una nuova struttura scolastica: un nuovo asilo nido, in zona San Marco .

102 posti. L’asilo verrà costruito in una posizione strategica che mira a garantire accessibilità, integrazione e la valorizzazione del tessuto urbano della città di Marano. Non solo. L’amministrazione comunale di Marano comunica che il progetti sarà inserito in una più ampia prospettiva di rigenerazione urbana e coesione sociale. Infatti, l’asilo in zona San Marco, si affiancherà alla struttura già esistente in L’edificio scolastico sarà costruito nei pressi dell’ex plesso San Marco. Al momento si stima che la struttura preveda circa. L’asilo verrà costruito in una posizione strategica che mira a garantire accessibilità, integrazione e la valorizzazione del tessuto urbano della città di Marano. Non solo. L’amministrazione comunale dicomunica che il progetti sarà inserito in una più ampia prospettiva di rigenerazione urbana e coesione sociale. Infatti, l’asilo in zona, si affiancherà alla struttura già esistente in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa , abbandonata da diversi anni, me la cui gestione è stata affidata a una cooperativa sociale. A breve dovrebbe tornare operativa, dopo anni di inattività.

L’entusiasmo dell’amministrazione di Marano

La scelta politica e amministrativa è quella di guardare ai servizi per l’infanzia come a un diritto e di puntare su un’offerta educativa di qualità, capace di garantire pari opportunità, supporto alle famiglie e crescita armonica per i bambini del territorio. Non si tratta solo di costruire una nuova struttura, ma di rafforzare un sistema educativo pubblico accessibile, moderno e inclusivo. L’intervento è un passo avanti concreto per rendere Marano di Napoli una città a misura di famiglia, dove l’infanzia non venga solo tutelata, ma accolta e valorizzata attraverso servizi efficienti, sicuri e vicini ai cittadini