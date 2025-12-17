Una gita in Campania: attenzione all’obbligo di gomme invernali

PUBBLICITÀ

L’inverno porta con sé la voglia di partire, di riscoprire la Campania tra le luci delle feste e i paesaggi che si tingono d’argento. Dalle colline dell’Irpinia ai borghi del Sannio, fino alle strade che costeggiano il mare del Cilento, il periodo natalizio invita a muoversi, a concedersi una gita o un ritorno alle proprie radici. Ma con l’arrivo delle prime gelate, anche la pianificazione di un viaggio assume un carattere più attento e consapevole.

Le ordinanze in vigore in tutta la regione, come previsto dal Codice della Strada, ricordano che dal 15 novembre al 15 aprile è obbligatorio circolare con catene a bordo o pneumatici invernali nei tratti più esposti al rischio di neve o ghiaccio. Un dettaglio spesso trascurato, ma fondamentale per evitare sanzioni e, soprattutto, per viaggiare in sicurezza.

L’emozione di raggiungere una meta panoramica o una città d’arte deve sempre accompagnarsi al rispetto delle regole, perché la libertà di partire si fonda prima di tutto sulla sicurezza con cui si arriva.

Vedere il cambio gomme come un’opportunità

Anche in Campania cambiano quindi le regole della circolazione. Una misura che, come ricordano da Euroimport Pneumatici, piattaforma dedicata alla vendita di gomme auto: «non deve essere letta come un problema ma come un investimento in sicurezza». Le ordinanze interessano infatti molte delle vie interne più esposte a neve e ghiaccio, dalle alture del Sannio alle dorsali dell’Irpinia, dove le temperature possono scendere rapidamente e rendere insidiosa la guida.

Proprio per questo, spiegano gli esperti dell’azienda, è essenziale distinguere tra semplici gomme marchiate M+S e pneumatici contraddistinti dal simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), unico riconosciuto in Europa come garanzia di prestazioni su neve e ghiaccio. «Non basta una sigla sul fianco per definirli invernali», evidenziano. Fondamentale anche la verifica della profondità del battistrada, perché un’usura eccessiva riduce stabilità e capacità di frenata.

Particolare attenzione alle aree interne

La Campania presenta un territorio complesso, dove montagne, altopiani e tratti costieri convivono in pochi chilometri. Proprio per questa varietà morfologica, le ordinanze sull’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo si concentrano soprattutto nelle aree interne e nei collegamenti di maggiore percorrenza. L’Irpinia e il Sannio restano le zone più interessate, con tratti cruciali come il Raccordo Autostradale di Avellino, la Telesina e la Sannitica, fino alle arterie che uniscono Benevento con la Puglia e l’Appennino lucano. Anche la provincia di Salerno, lungo la “Cilentana” e la “Bussentina”, rientra tra le aree dove il rischio di ghiaccio o neve impone maggiore cautela.

Le disposizioni, segnalate tramite cartellonistica verticale, non valgono solo nel periodo invernale stabilito, ma si attivano anche fuori stagione in caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo. Un aspetto che sottolinea l’importanza della prevenzione: la geografia campana, pur generosa e panoramica, può trasformarsi rapidamente in un percorso impegnativo.

Considerare le proprie esigenze per trovare la soluzione giusta

La scelta del tipo di pneumatico dipende dalle abitudini di guida, oltre che dalle caratteristiche del territorio attraversato. In Campania, dove le differenze climatiche tra costa e zone interne sono marcate, la valutazione va fatta con attenzione. Euroimport Pneumatici spiega che nelle aree urbane e pianeggianti, dove le temperature restano miti e le nevicate sono rare, gli pneumatici all season possono rappresentare una soluzione equilibrata, a condizione che riportino il simbolo 3PMSF, garanzia di aderenza anche su fondi freddi e bagnati.

Diverso il discorso per chi percorre regolarmente tratti montani o collinari: in questi contesti, solo un vero pneumatico invernale è in grado di offrire la trazione e la stabilità necessarie su neve o ghiaccio. La speciale mescola e la struttura del battistrada garantiscono controllo anche nelle curve più impegnative o in presenza di manti stradali irregolari. Sempre dal sito sottolineano l’importanza della manutenzione: pressione corretta, battistrada integro e equilibratura periodica incidono sulla sicurezza e sulla durata del treno gomme.