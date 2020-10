Anticipazioni Uomini e Donne, Biagio bacia Gemma e Maria nella stessa puntata

Tutto sembrava andare per il verso giusto. Peccato, però, che il cavaliere sia uscito con altre 2 donne. Tra queste c’è anche Maria, che ha baciato anche se non in modo passionale come ha fatto con la storica concorrente del programma di Maria De Filippi. Arrivati al confronto, l’uomo avrebbe assicurato di essere rimasto piacevolmente colpito da entrambe le donne. Resta da capire, adesso, se Gemma accetterà questa ‘condivisione’.

Le altre notizie | Verso la finale di Sanremo Giovani: tra gli ammessi anche Francesco Monte e I Desideri

Le audizioni, AmaSanremo e la sfida finale nella serata di Sanremo Giovani. Tre tappe per arrivare sul Palco dell’Ariston per il 71° Festival della Canzone Italiana. Ma la concorrenza è tanta. In 61 per quei sei posti al Festival e un countdown che comincia con le audizioni previste per 19 e 20 ottobre nella Sala A di Via Asiago a Roma, sede di Rai Radio di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

A sfidarsi per arrivare tra i finalisti non passa inosservato il nome di Francesco Monte (ex Uomini e Donne, Isola dei Famosi e GF Vip). Dai talent Giulia Molino (ex Amici 19), i Sierra (ex X Factor) e Martina Attili (ex X Factor). Nella lista anche I Desideri, Giuliano e Salvatore figli del cantante Nico Desideri, il duo si presenta con il brano ‘Lo stesso cielo’.