Usa il permesso invalidi scaduto per parcheggiare, beccato un 50enne nel Casertano

La Polizia Municipale di Caserta ha denunciato un 50enne per aver usato un permesso invalidi scaduto per parcheggiare l’auto.

IL PERMESSO INVALIDI INTESTATO AL PADRE MORTO

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, nella zona di Piazza Vanvitelli, pieno centro della città di Caserta. L’uomo, un 50enne del posto, aveva utilizzato una copia a colori plastificata di un permesso invalidi rilasciato dal Comando della Municipale di Caserta nel 2019.

L’uomo è giunto sul posto proprio mentre era in corso la rimozione della vettura con il carro-attrezzi, una Fiat Panda. In seguito ai successivi accertamenti, è emerso il certificato in questione era stato rilasciato al padre del conducente, morto alcuni mesi fa.

Ancora una volta, dunque, un caso di “furbetti” che parcheggiano ovunque sfruttando permessi rilasciati legittimamente ai titolari, con la speranza e la convinzione di evitare sanzioni. Proprio il Comando della Polizia Municipale di Caserta, nell’ultima settimana, è stato impegnato su più fronti in attività di polizia giudiziaria. L’uomo dovrà ora rispondere di falsità materiale commessa da un privato.