PUBBLICITÀ
HomeCronacaUsava Telegram per istigare violenza contro ebrei e neri, 16enne del Casertano...
CronacaCronaca locale

Usava Telegram per istigare violenza contro ebrei e neri, 16enne del Casertano finisce in comunità

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Usava un canale Telegram per istigare violenza contro ebrei e neri, 16enne del Casertano finisce in comunità
Usava un canale Telegram per istigare violenza contro ebrei e neri, 16enne del Casertano finisce in comunità
PUBBLICITÀ

Negazionismo della Shoah, discriminazione razziale, anche istigazioni a compiere azioni violente contro ebrei e neri: erano i contenuti tipici che si potevano trovare in alcuni canali Telegram, individuati e monitorati dalla Polizia.

Che ha scoperto anche uno dei gestori: si tratta di un ragazzo di appena 16 anni, residente della provincia di Caserta, che ora è indagato per il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, previsto dall’articolo 604 bis del codice penale.

PUBBLICITÀ

Usava un canale Telegram per istigare violenza contro ebrei e neri, 16enne del Casertano finisce in comunità

Il giovanissimo è stato collocato in comunità nella giornata di ieri, 30 ottobre, in esecuzione di una ordinanza di applicazione emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Le indagini sono state condotte dalle Digos di Napoli e Caserta, col supporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, e sono state coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.

Il 16enne era stato già oggetto di una perquisizione nella scorsa estate: in quella circostanza gli agenti avevano rinvenuto nella sua abitazione coltelli, asce e disegni riproducenti svastiche. Individuati i canali attraverso cui venivano veicolati i contenuti antisemiti e di discriminazione razziale, gli agenti sono passati agli amministratori. E tra questi è stato identificato il minorenne.

Sono stati recuperati anche alcuni post, pubblicati dal 16enne, in cui il ragazzo istigava gli altri utenti a compiere azioni violente nei confronti di persone di religione ebraica ed a compiere spedizioni punitive nei confronti di coetanei di colore.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati