C’è una regione in Italia dove i vaccini Covid corrono più velocemente che in altre e questa regione è il Lazio, dove in tanti stanno pensando di ‘trasferirsi’. O almeno sulla carta, visto che già 50mila italiani hanno chiesto il cambio di domicilio verso lazio per farsi vaccinare.

Vaccini Covid, cambio domicilio per accorciare i tempi di attesa

Chiesto, dunque, il cambio di domicilio ed un medico di base per aderire alla campagna anti Covid, che meglio sta funzionando in Italia.

Nel Lazio il 155 dei vaccini fatti In Italia

Al momento, infatti, sono 1,6 milioni i laziali vaccinati, pari a circa il 15 per cento su base italiana.

Vaccini Covid, Lazio Regione più virtuosa d’Italia

Eppure la sanità del Lazio era finita nel recente passato più volte alla ribalta della cronaca per scandali, commissariamento o infinite liste d’attesa. Liste d’attesa che però, per quanto riguarda il vaccino Covid, risultano essere tra le più veloci d’Italia.

