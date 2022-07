Valanga Marmolada, il bilancio è tragico: 7 morti, 8 feriti e 14 dispersi dopo crollo

Il bilancio parziale del disastro della Marmolada è di sette vittime, di cui tre identificati, e 8 feriti di cui due in condizioni delicate. Lo ha riferito il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Sono 14 le persone «reclamate», cioè i dispersi per i quali i familiari si sono fatti vivi con le autorità perché non rientrati a casa. Di queste quattro sono cittadini stranieri: della Repubblica ceca e un austriaco. Altre probabili vittime da aggiungere alle 7 vittime già ritrovate che sono state portate al palazzo dello sport di Canazei, in val di Fassa. Senza dimenticare gli otto feriti di cui almeno due in gravi condizioni. Secondo i soccorritore, sarebbe ormai ​«Ridotta a zero» la possibilità di trovare sopravvissuti.

Si avvia diventare la strage per cause naturali di gran lunga più pesante nella storia delle Alpi italiane: la prima, di queste entità, innescata dal cambiamento climatico. La massa nera di ghiaccio e roccia è scivolata sul fianco della montagna a 300 chilometri orari: nessuno scampo per chi si trovava sul suo tragitto che ha “tagliato” il tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada a quota 3.343 metri. Proprio ieri alle 13 in cima al massiccio delle Dolomiti era stata registrata la temperatura record di 10 gradi e anche oggi lo zero termico sarà a 4mila metri.

Marmolada, Bilancio parziale: 7 morti e 8 feriti

Draghi: vicinanza alle vittime

«Oggi sono qui a Canazei per rendermi conto di persona di quel che è successo e, vi assicuro, è molto importante essere venuti». Lo ha sottolineato il premier Draghi, in visita al luogo della tragedia della Marmolada. «Abbiamo fatto un punto tecnico operativo – ha aggiunto – con tutti quelli che hanno collaborato alle operazioni, ma soprattutto sono qui per esprimere la più sincera affettuosa accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti, e alle comunità che sono state colpite da questa tragedia, Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo giorno e mezzo». Draghi ha voluto ringraziare in particolare «la Protezione civile, i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino, le autorità sanitarie, i volontari, tutti, per loro generosità, la professionalità e il coraggio. Come sapete – ha rimarcato – queste operazioni si svolgono in una situazione di grande pericolo. Voglio anche ringraziare i presidenti Zaia, Fugatti, con il quale ci siamo sentiti immediatamente ieri, e Kompastscher», ha concluso.