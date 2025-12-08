PUBBLICITÀ

Vergogna in pieno centro a Giugliano. Nella notte appena trascorsa, alcuni ragazzini hanno danneggiato l’installazione di “Live Painting” sita in piazza Matteotti, e realizzata in occasione dei prossimi eventi natalizi.

L’opera, come si può osservare dal filmato condiviso dal sindaco Diego D’Alterio, è stata presa ripetutamente a calci e sfasciata.

PUBBLICITÀ

Vandali in azione a Giugliano, sfasciata l’installazione di “Live Painting” in piazza Matteotti

Queste le parole del primo cittadino giuglianese, attraverso un post su Instagram: “Ieri notte alcuni ragazzini hanno danneggiato l’installazione di 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗣𝗮𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 realizzata in occasione degli 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗻𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝗶 in piazza 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼𝘁𝘁𝗶. Nel video abbiamo oscurato i volti ma si vede tutto. Anche la 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 con cui prendono a calci l’opera. Ed è triste, perché parliamo di ragazzi che invece di custodire ciò che è di tutti lo distruggono.

Questi gesti non rappresentano 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼. La nostra città è fatta di persone che rispettano gli 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 e che hanno a cuore il luogo in cui vivono. Ringrazio chi ha ripreso la scena e l’ha segnalata. E chiedo a tutti di continuare a denunciare episodi simili. Serve l’aiuto di chi ogni giorno rispetta la città con comportamenti 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶.

Come amministrazione stiamo lavorando per offrire un 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 che tenga le famiglie a Giugliano, con 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶, arte e momenti pensati per tutte le età. È uno sforzo grande, che nasce dalla volontà di restituire alla città un clima diverso. E la città non merita queste mancanze di 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego D’Alterio – Sindaco di Giugliano (@diegodalteriosindaco)