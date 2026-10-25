Vende cocaina a tedesco a Napoli, ma è sale da cucina

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È notte e i carabinieri della compagnia Napoli Centro tengono a bada la movida nel cuore della città. Tra i tanti in strada, un uomo cattura la loro attenzione. Ha 36 anni e ha appena ceduto ad un turista tedesco una bustina di polvere bianca. Intasca le banconote e continua a guardarsi attorno. I militari sono in abiti civili e si avvicinano. Bloccano cliente e presunto pusher.I carabinieri analizzano col narcotest quella che era stata appena spacciata (nelle due accezioni del termine) per cocaina. E la sorpresa è stata dei militari ma soprattutto del turista, quando ha compreso che con lo stesso investimento di 40 euro avrebbe potuto comprare almeno 50 chili della stessa sostanza. Perché era semplice sale da cucina. Il 36enne è stato denunciato per truffa, l’acquirente dovrà accontentarsi di aver salvaguardato le coronarie. Durante il servizio, altri 4 assuntori di droga sono stati sanzionati. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada e ispezioni in alcune attività commerciali. Tra queste 4 sono state sanzionate.