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Vendeva hashish e marijuana sotto gli ombrelloni, beccato pusher in spiaggia a Ischia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Vendeva hashish e marijuana sotto gli ombrelloni, beccato pusher in spiaggia a Ischia
Vendeva hashish e marijuana sotto gli ombrelloni, beccato pusher in spiaggia a Ischia
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Vendeva droga tranquillamente sotto l’ombrellone, su una delle spiagge più frequentate del centro di Ischia, mentre attorno a lui era continuo il viavai di giovani.

Vendeva hashish e marijuana sotto gli ombrelloni, beccato pusher in spiaggia a Ischia

A interrompere l’attività di un 36enne residente a Napoli sono stati i carabinieri della stazione di Ischia arrivati sulla spiaggia di San Pietro a bordo delle Vespe elettriche green in dotazione all’Arma. Proprio il movimento di ragazzi attorno all’ombrellone dell’uomo ha insospettito i militari, impegnati nei controlli delle spiagge nel periodo di maggiore afflusso turistico.

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I carabinieri hanno deciso di fermare e perquisire il 36enne, trovandogli un barattolo contenente complessivamente 20 grammi di hashish e marijuana, già pronti, secondo gli investigatori, per essere venduti al dettaglio. L’uomo, residente nella zona del porto, dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sarà proposto per l’emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola.

L’intervento è stato agevolato dall’impiego delle Vespe elettriche, che per dimensioni e maneggevolezza consentono di raggiungere più facilmente zone pedonali, spiagge e strade difficilmente accessibili alle normali auto di servizio. L’episodio è avvenuto nell’ambito dei controlli intensificati sull’isola in coincidenza con il periodo di maggiore afflusso turistico.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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